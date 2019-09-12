Екатеринбург, , 09:10 — REGNUM Сысертский районный суд признал незаконными действия администрации природного парка «Бажовские места», направленные на взимание платы с посетителей особо охраняемой природной территории регионального значения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Таким образом, посещающие парк граждане, могут гулять по оборудованным на территории тропам бесплатно. Постановление суда может быть оспорено в вышестоящей инстанции в установленные законом сроки.

Отметим, что нарушения федерального законодательства о деятельности некоммерческих организаций и особо охраняемых природных территориях были установлены в результате прокурорской проверки.