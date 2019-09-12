Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Оценки кинокомикса «Джокер» на известном сайте Rotten Tomatoes резко снизились после появления негативных отзывов зрителей, посмотревших картину на Кинофестивале в Торонто (TIFF). Об этом 11 сентября сообщил портал Screen Rant.

Сейчас на Rotten Tomatoes «Джокер» имеет оценку 77%, хотя в конце августа показатель был на уровне 85%. На момент написания этой новости свои обзоры на сайте разместили 77 критиков, 59 из них дали фильму положительную оценку. Таким образом, после появления новых обзоров кинокомикс потерял на Rotten Tomatoes восемь пунктов.

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Главную роль в фильме «Джокер» исполнил Хоакин Феникс, в российский прокат картина выйдет 3 октября 2019 года. Стоит отметить, что режиссер Тодд Филлипс показал зрителям новую историю Джокера, не связанную с другими вселенными DC.

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