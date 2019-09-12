Новосибирск, , 08:22 — REGNUM В Новосибирске уволен директор специальной музыкальной школы Александр Марченко. Сообщается, что он не прошёл аттестацию, которая состоялась в департаменте науки и образования Министерства РФ накануне, 11 сентября, — решение приняла московская комиссия.

По информации портала ClassicalMusicNews.ru, члены аттестационной комиссии были не удовлетворены отсутствием у Марченко планов по развитию школы.

«Заслуженный деятель искусств будет уволен 7 октября», — сообщает «НДН.инфо».

"В будущем году спецшкола, которую называют «школой гениев», отметит свой 50-летний юбилей. Половину этого срока учебным заведением руководил Александр Марченко, который переселил школу из барака в комфортабельное здание с концертным залом и интернатом для одарённых детей», — пишет «Сиб.фм».

В Новосибирске это сообщение вызвало волну негодования.

В Новосибирской специализированной музыкальной школе учились такие звёзды мировой музыки, как Вадим Репин, Антон Бараховский иМаксим Венгеров. С 2016 года школа существует в форме федерального государственного бюджетного образовательного учреждения. Из девяти российских музыкальных спецшкол таким статусом обладает Новосибирская специальная музыкальная школа и московская Центральная музыкальная школа.