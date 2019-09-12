Москва, , 08:18 — REGNUM Сегодня, 12 сентября, 75-летний юбилей отмечает советский и российский дирижёр Владимир Спиваков. Народный артист СССР родился в 1944 году в Уфе.

Он начал учиться играть на скрипке с шести лет, в 1953 году пошел в специальную музыкальную школу при Ленинградской консерватории. Стоит отметить, что в детстве кроме музыки Спиваков занимался боксом.

Как вспоминает сам дирижёр, он начал это делать из-за того, что ему приходилось противостоять хулиганам, постоянно ломающим его скрипки. Центральную музыкальную школу при Московской консерватории Спиваков окончил в 1963 году, свой первый концерт он дал в 1965 году.

В марте 2014 года Владимир Спиваков вместе с другими известными деятелями культуры подписал письмо в поддержку позиции президента России Владимира Путина по Украине и Крыму. В 1990 году он получил звание народного артиста СССР, в 1999-м — звание народного артиста Украины.

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Музыкант также является почетным доктором МГУ им. Михаила Ломоносова, почетным членом Российской академии художеств, послом доброй воли ЮНЕСКО и занимает должность художественного руководителя и главного дирижёра Национального филармонического оркестра России.

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