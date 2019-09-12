Бербанк, США, , 07:51 — REGNUM В сеть выложили видео, в котором запечатлен момент превращения актрисы Анджелины Джоли в Малефисенту. Ролик был опубликован 12 сентября на Instagram-странице Disney.

https://www.instagram.com/p/B2QN1FkH0sc/

Зрители могут видеть, как на Анджелину Джоли накладывают грим, превращая её в фею. Показано также, как на актрису надевают «рога» и как она надевает накладные клыки.

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Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» начнут показывать в российских кинотеатрах 17 октября 2019 года. Снял его режиссер Хоаким Ронинг («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки», «Марко Поло», «Бандитки»).

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