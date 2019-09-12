Новосибирск, , 07:50 — REGNUM В парке культуры и отдыха «Центральный» в Новосибирске запущен гидродинамический свето-музыкальный фонтан. Тожественное открытие состоялось вечером накануне, 11 сентября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как заявил мэр города Анатолий Локоть, фонтан станет новой достопримечательностью Новосибирска. Он подчеркнул, что инновационный фонтан в Центральном парке — единственный такого рода фонтан за Уралом.

«Для нас экзамен даже не запуск системы, самое главное впереди — пережить зиму, укрыть и сберечь от наших сибирских морозов всю систему фонтана, которая уходит на глубину около семи метров», — сказал Локоть.

Фонтан оснащен видео-лазерной установкой для проецирования изображения на водный экран. Он может воспроизводить звуковые и визуальные просветительские программы. По проекту резервуар с водой находится под землей, а струи — их 178 штук высотой 10 метров — будут бить из уложенного основания.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сметная стоимость светомузыкального гидродинамического фонтана в Новосибирске составила 97,5 млн рублей. Фонтан городу подарил президент ПАО «Сбербанк» Герман Греф.

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