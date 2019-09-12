Вашингтон, , 08:26 — REGNUM Черно-белый ролик превращения Анджелины Джоли в злую колдунью Малефисенту опубликовала в своем Твиттера студия Уолта Дисней 11 сентября.

Выпуск видео приурочен к выходу на большие экраны второй части сказки о злой колдунье «Малефисента: Владычица тьмы». В 43-х секундном ролике команда гримеров показывает полный процесс перевоплощения. Актрисе заплетают тугие косы — чтобы не выбивались из-под рогов, гримируют, в самом конце Джоли вставляет искусственные клыки и демонстрирует ослепительную улыбку Малефисенты. Один из самых эффектных моментов — создание четких, точеных скул, которые усиливают злой холодный образ колдуньи. По словам самой актрисы, сложная ежедневная процедура превращения в свою героиню была очень утомительной.

По данным Infox, после съемок в первой части Малефисенты гонорары звезды возросли до 28 млн долларов, до сказки она зарабатывала меньше 10 млн за фильм.