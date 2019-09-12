Пекин, , 06:02 — REGNUM Китайский анимационный фильм «Легенда о Хэе» продолжил удерживать лидерство по кассовым сборам на материковой части Китая уже пятый день подряд с момента премьеры, сообщает 12 сентября агентство Синьхуа.

«Легенда о Хэе» является полнометражным фильмом, основанным на серии интернет-аниме «Легенда о Ло Сяохэе», которая рассказывает историю о сверхъестественном чёрном коте и человеческой семье, в которой он живет.

Фильм собрал 11 сентября 10,17 млн юаней (около $1,44 млн) или почти 31% от дневной выручки. На втором месте расположилась очередная часть бесконечной гоночной серии «Форсаж: Хоббс и Шоу», которая собрала почти 8,27 млн юаней. Предыдущий бессменный лидер анимационный фильм «Нэчжа» занял третье место, собрав 4,89 млн юаней за 48-ю неделю проката.

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