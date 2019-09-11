Дзержинск, Московская область, , 20:29 — REGNUM Сотрудники телерадиокомпании «Ир» из Южной Осетии заняли призовое место на международном кинофестивале «Любовь в каждом сердце» в городе Дзержинск Московской области. Об этом 10 сентября сообщает информагентство «Рес».

Официальный платкат Любовь

На фестивале участники представили свои работы в 6 конкурсных программах: полнометражные художественные фильмы, короткометражные игровые фильмы, видеоклипы, документальные фильмы, музыкальные фильмы и телеочерки.

Южную Осетию в номинации «Телеочерки» представила автор и ведущая Марина Санакоева с фильмом «Штрихи к портрету». В фильме Санакоевой рассказывается о педагоге Этери Джанаевой.

Ведущая отметила, что участие в подобных фестивалях позволяет показать, что «Южная Осетия — это республика, где много достойных людей, о которых можно рассказывать, снимать фильмы и телеочерки».