Брянск, 11 сентября 2019, 17:37 — REGNUM В Брянской областной научной универсальной библиотеке имени Тютчева обнаружили книги, ранее принадлежащие императорскому дому Романовых. Тома с характерными экслибрисами хранились в фонде редких изданий с 1944 года. По словам специалистов, книги привезли в военный Брянск для формирования фонда разрушенной библиотеки. Тогда поступило 60 тысяч томов, в том числе редкие издания из государственного фонда литературы. С тех пор количество книг увеличилось в 25 раз, и первые поступления затерялись.
Два года назад в областное хранилище пришёл запрос из президентской библиотеки — эксперты искали старинные книги из частных коллекций. Брянские библиотекари среди изданий на иностранных языках обнаружили 21 том, принадлежащий ранее членам царской семьи: императорам Александру II и Николаю II, а также великим князьям. Все книги на французском языке, именно на нём разговаривали и читали русские аристократы, сообщает ГТРК «Брянск».
В фонде редких изданий брянской библиотеки свыше 14 тыс. книг, в том числе около 3 тыс. томов на иностранных языках. Сотрудники продолжают работать с материалом.