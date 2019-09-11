Брянск, , 17:37 — REGNUM В Брянской областной научной универсальной библиотеке имени Тютчева обнаружили книги, ранее принадлежащие императорскому дому Романовых. Тома с характерными экслибрисами хранились в фонде редких изданий с 1944 года. По словам специалистов, книги привезли в военный Брянск для формирования фонда разрушенной библиотеки. Тогда поступило 60 тысяч томов, в том числе редкие издания из государственного фонда литературы. С тех пор количество книг увеличилось в 25 раз, и первые поступления затерялись.

Два года назад в областное хранилище пришёл запрос из президентской библиотеки — эксперты искали старинные книги из частных коллекций. Брянские библиотекари среди изданий на иностранных языках обнаружили 21 том, принадлежащий ранее членам царской семьи: императорам Александру II и Николаю II, а также великим князьям. Все книги на французском языке, именно на нём разговаривали и читали русские аристократы, сообщает ГТРК «Брянск».

"Самая старая, наверное, книга на английском языке, 1806 года, «История Шотландии». Это единственная книга на английском, остальные все на французском, принадлежала она принцам Ольденбургским, это правнуки Павла I», — пояснила главный хранитель фондов брянской областной научной универсальной библиотеки имени Тютчева Евгения Званская.

В фонде редких изданий брянской библиотеки свыше 14 тыс. книг, в том числе около 3 тыс. томов на иностранных языках. Сотрудники продолжают работать с материалом.