Москва, , 16:59 — REGNUM Дело о хищениях в «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова возвращено Мещанским судом города Москвы в прокуратуру на доследование. Это следует из решения суда, оглашённого 11 сентября на очередном заседании по делу.

Мещанский суд Москвы Mos.ru

Как заявила судья Ирина Аккуратова, по постановлению суда дело возвращено на доследование в связи с «противоречиями, препятствующими его рассмотрению по существу и вынесению приговора».

Дело возвращается генеральному прокурору «для устранения неустранимых нарушений в обвинительном заключении».

Кроме того, суд отменил подписку о невыезде для режиссёра Кирилла Серебренникова.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предложении Мещёрского суда вернуть в прокуратуру уголовное дело «Седьмой студии» режиссёра Кирилла Серебренникова о многомиллионных хищениях.

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