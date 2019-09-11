Лос-Анджелес, США, , 17:32 — REGNUM Кинокомпания Марго Робби LuckyChap Entertainment запустила в производство фильм по комиксу «Танкистка». Об этом 10 сентября сообщал Collider.

Режиссёром картины стал Майлз Джорис-Пейрафит, ранее он работал с Робби над фильмом Dreamland. Сейчас «Танкистка» находится на ранней стадии разработки — руководство студии ждёт первый сценарий.

Напомним, «Танкистка» — это комикс британских авторов Элана Мартина и Джейми Хьюлетта. В 1995 году по его мотивам вышел одноимённый фильм.

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