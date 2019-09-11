Москва, , 15:36 — REGNUM Сергей Мазаев, являющийся лидером группы «Моральный кодекс», исполнит роль Иосифа Сталина в опере-буфф «Рабочий и колхозница». Об этом 11 сентября сообщил портал «Культуромания».

Отмечается, что Илзе Лиепа сыграет Марлен-Пикассо. По сюжету, скульптор Вера Мухина обладает сверхспособностями — она создает скульптуры, которые оживают и отправляются на выставку в Париж. Премьера спектакля состоится 19 октября 2019 года.

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Напомним, ранее Сергей Мазаев снялся в таких фильмах, как «Апрель», «Копейка» и «Мексиканский вояж Степаныча». 4 сентября 2019 года ИА REGNUM сообщило, что роль Иосифа Сталина исполнит Дмитрий Певцов в новом спеклакле театра «Ленком».

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