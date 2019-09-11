Торонто, Канада, , 14:40 — REGNUM Актриса Рене Зельвегер была удостоена продолжительных оваций после премьеры фильма «Джуди» на кинофестивале в Торонто (TIFF). Об этом 11 сентября сообщил сайт телеканала BBC.

Журналистка Variety Дженел Райли отметила, что за 15 лет TIFF она никогда не видела подобного отношения зрителей. Во время аплодисментов актриса не смогла сдержать эмоций. «Хорошо, прекратите, вы испортите мне мой макияж», — сказала Зельвегер.

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Напомним, в этой картине Зельвегер исполнила роль Джуди Гарленд. Картина рассказывает о том, как в 1968 году известная актриса дает свои последние концерты, в этот период Гарленд сталкивается с различными проблемами.

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