Вашингтон, , 14:14 — REGNUM Известная панк-рок-группа из США Green Day приедет в Россию в мае 2020 года. Об этом 10 сентября сообщил портал Intermedia.

Музыканты анонсировали новый альбом Father Of All Motherfuckers, его релиз состоится 7 февраля 2020 года. В рамках тура The Hella Mega Tour в поддержку этого альбома, они дадут концерт в России, он состоится в Москве 24 мая 2020 года.

Напомним, группа Green Day была основана в 1986 году: Билли Джо Армстронгом, Майком Дёрнта и Тре Кула. За свою историю музыкальный коллектив выпустил 13 альбомов, Father Of All Motherfuckers будет 14-м по счету.

