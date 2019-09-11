Липецк, , 14:03 — REGNUM В рамках фестиваля молодых семей Липецкой области 30 сентября в театре кукол состоятся кулинарный и творческий конкурсы. Как сообщила пресс-служба областной администрации, участниками могут стать молодые семьи (одному из супругов должно быть не больше 35 лет), состоящие в зарегистрированном браке, а также одинокие родители с детьми.

Творческий конкурс «Визитка» включает в себя рассказ о семье: традиции, увлечения, достижения, спортивные предпочтения. Кулинарный поединок пройдёт в формате домашнего задания. Участникам предстоит приготовить оригинальное печенье и представить его на ярмарке. В рамках конкурса будут работать творческие интерактивные площадки для детей.

«Подобные фестивали объединяют людей, позволяют сохранить семейные ценности, прививают любовь к труду, творчеству, здоровому образу жизни. Наша задача — поддерживать и развивать такие проекты», — считает врио главы региона Игорь Артамонов.

Заявки принимаются до 23 сентября в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России». Организатором мероприятия выступает Управление молодёжной политики при содействии управления информационной политики Липецкой области.