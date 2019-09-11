Лос-Анджелес, США, , 14:04 — REGNUM Сценаристов хоррор-фильма «Тихое место» Скотта Бека и Брайана Вудса пригласили в Lucasfilms, чтобы предложить работу над франшизами «Звёздные войны» и «Индиана Джонс». Однако, они отказались от этого предложения ради собственных проектов, сообщало издание IndieWire 10 сентября.

Сценаристы заявили, что хотят работать с оригинальными идеями и посоветовали студии запустить новую франшизу. Они также отметили, что хотели бы сделать фильм, «который станет новым «Индианой Джонсом».

Напомним, «Тихое место» — это хоррор-фильм американского актёра и режиссёра Джона Красински. По его сюжету, Землю захватили кровожадные пришельцы, а люди вынуждены общаться языком жестов, чтобы не привлекать их внимания.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа причина отмены визита Джеки Чана в Россию