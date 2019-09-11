Хартум, , 13:58 — REGNUM Художница Камала Ибрагим Ишак стала лауреатом престижной премии принца Клауса за 2019 год. Ишак получит главную награду в размере 100 000 евро (110 140 долларов США), передает ВВС Africa.

«Это огромная честь для меня, я никогда не слышала о такой премии ранее», — заявила Ишак журналистам.

Вместе с Ишак премию получат архитектор из Нигерии Мариам Камара, актер и сценарист Билл Куэлани из Республики Конго и другие деятели культуры и искусства из Азии, Африки и Латинской Америки.

По информации издания, 80-летняя Ишак родилась в Судане. Ее признают одной из лучших художниц Африки, она также известна как одна из основательниц Хартумской художественной школы. Кроме того, Ишак — одна из икон феминистского движения.

Премию принца Клауса ежегодно вручает одноименный фонд, созданный в 1996 при поддержке министерства иностранных дел Нидерландов. Имена лауреатов традиционно оглашаются в сентябре, а сама награда вручается в декабре в Королевском дворце Амстердама.