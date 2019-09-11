11 сентября 2019 | Время чтения 5 мин

Москва, , 14:01 — REGNUM Что общего может быть у римского императора Нерона, писателя Джека Лондона, премьер-министра Маргарет Тэтчер, путешественника Марко Поло, Екатерины Медичи и американского президента Джеймса Мэдисона? Ответ простой и вкусный — это мороженое!

Давно ли мы едим мороженое? ("Костер», 1991 год, №12) © Национальная электронная детская библиотека

Император Нерон запретил продавать мороженое на улицах и готовить его в домашних условиях. Готовить и вкушать лакомство можно было только во дворце императора. Может быть, поэтому после падения Римской империи цивилизация так долго жила без мороженого.

Фестиваль мороженого, Италия, Рим, 2019 © Национальная электронная детская библиотека

Марко Поло, итальянский купец и путешественник, привез рецепт ледяного блюда из Китая в XIII веке. Итальянцы считают мороженое первым послом итальянской кухни, ставя его выше пиццы и спагетти. В 1558 году флорентийский художник Бернардо Буонталенти при дворе Медичи предложил охлажденный десерт из молока, меда и яичного желтка. Екатерина Медичи, выйдя замуж за наследника французского престола, подарила мороженое Франции, где оно с тех пор называется просто «glace» или «лёд». Самое вкусный сорт мороженого — пломбир — носит название французского городка Пломбьер-ле-Бен, в котором впервые создали рецепт, добавив к молоку сливки, взбитые яичные белки и сливочное масло, а потом заморозив готовую нежную массу.

Сладкий лед. Факты и курьезы ("Костер», 2009 год, №7) © Национальная электронная детская библиотека

До появления в 1791 году французской поваренной книги с рецептами фруктового мороженого в России мороженым называли сладкую стружку, получаемую из замороженного молока с сахаром. В Италии главным компонентом мороженого были растертые фрукты, мороженое выглядело как желе, с тех пор по итальянски мороженое называется «gelato».

В середине прошлого века англичане придумали мягкое, перенасыщенное воздухом, мороженое. Среди изобретателей была юная Маргарет Тэтчер, химик по образованию

Эскимо придумал американской лавочник Крис Нельсон. Из большой любви к детям, а детей — к шоколаду и мороженому, он решил облить мороженое шоколадом. А чтобы было удобно есть, еще и насадил на палочку и завернул в обертку.

А Джек Лондон в молодости работал разносчиком мороженого. Хотя удобнее было бы возить его на специальной тележке.

Повар на весь город / Т. Габбе и З. Задунайская; рисунки и обложка Е. Сафоновой.- Изд. 2-е- Ленинград : ОГИЗ-Государственное издательство детской литературы. Ленинградское отделение, 1934.- 32 с (слева). Повар на весь город / Т. Габбе и З. Задунайская; рисунки и обложка Е. Сафоновой.- Изд. 2-е- Ленинград : ОГИЗ-Государственное издательство детской литературы. Ленинградское отделение, 1934.- 32 с (справа) © Национальная электронная детская библиотека (слева). © Национальная электронная детская библиотека (справа)

Покупать мороженое у частных предпринимателей, оказывается, было небезопасно. Лучше у официальных фабричных дистрибьюторов. В книге «Повар на весь город» 1934 года издания читаем ужасающую историю о нарушении частниками технологии производства и продажи лакомства:

Повар на весь город / Т. Габбе и З. Задунайская; рисунки и обложка Е. Сафоновой. — Изд. 2-е — Ленинград: ОГИЗ-Государственное издательство детской литературы. Ленинградское отделение, 1934. — 32 с. Бобров для своего сундука сам мороженое крутит. Пушкин — тоже. Сами молоко покупают. Сами воду прибавляют, чтобы дешевле обошлось. Сахарин стоит дешевле сахара, а заработать на каждой порции надо побольше, — вот мороженщики и кладут вместо сахара сахарин. И сладко, и дешево. Есть еще у мороженщиков расход — медную посуду лудить. Не любят мороженщики зря деньги тратить, вертят мороженое и в нелуженой посуде. Съест покупатель порцию сливочного или земляничного, заплатит двугривенный и уйдет, а часа через два начнет его рвать и корчить. Отравился медным купоросом. А мороженщика как не бывало — сундук у него на колесах.

Похоже, что больше всего изобретений по части мороженого сделали американцы. Кроме эскимо, они еще в 1904 придумали использовать вафельные рожки в качестве съедобной оболочки. «Фризер» — машина для изготовления мороженого — тоже американское изобретение, на его основе в 1851 году в Балтиморе открыли первую фабрику по производству мороженого. Но еще в 1813 году жена тогдашнего президента США Мэдисона собственноручно изготовила 15 ведер мороженого для большого приема.

Давно ли мы едим мороженое? («Костер», 1991 год, №12) Существует международная ассоциация по производству мороженого. Недавно она сообщила, что в США за год изготовляется в среднем на каждого американца около 50 килограммов мороженого.

Но самое вкусное мороженое наше, родное. Были времена, когда мороженщики расфасовывали лакомство в именные вафли.

Е. Рейн, Фабрика вкусного холода («Костёр», 1959 год, №9) Продавец доставал железную трубку, бросал в нее вафлю, столовой ложкой накладывал мороженое, а затем еще одной вафлей прижимал его сверху. На вафлях были написаны знакомые имена: одна вафля — Нина, другая — Миша, третья — Толя. И так подружились мы с одним продавцом, что он подбирал нам вафли по именам, — знал, как зовут каждого.

Были времена, когда пломбир стоил 48 копеек, а не просто так назывался, и продавался в картонных коробках. За время в пути до дома мороженное подтаивало и последние ложки, которые соскребали со дна пачки, имели легкий картонный привкус.

Помню шок, испытанный мной, когда мороженое в вафельном стаканчике подорожало с 19 до 20 копеек и мелочи — двушек и копеек, найденных возле касс в булочных и в окрестностях телефонных автоматов — не хватило. Пришлось взять два фруктовых по 7 копеек, такой розовый снег, в картонных стаканчиках с деревянной палочкой.

Невозможно побывать в Москве и не поесть мороженое в ГУМе: шарики с легкими вкраплениями льда, вкуснейший стаканчик и разносчица со специальным лотком очень ограниченной емкости.

Мороженое фигурирует во множестве произведений детской литературы. Можете представить ситуацию, придуманную сказочником Сергеем Седовым?

С. Седов, Про Свету («Костер», 1991 год, №5) Однажды Света очень захотела мороженого. Взяла и купила. Вдруг — раз! — и расхотела. Она так расстроилась, решила уже выбросить мороженое… Но все-таки сумела взять себя в руки И СЪЕСТЬ ЕГО!

С. Седов, Про Свету ("Костер», 1991 год, №5) © Национальная электронная детская библиотека

Или историю про мальчика Бобу, который хотел накормить слона эскимо, придуманную Виктором Голявкиным.

Все это время малыш не выпускает из рук веревки. И снова движется по улице необычная процессия.

— Почему все-таки слон пошел за мальчишкой? — спрашивает директор Петра Васильевича.

— Он дал ему мороженое, только и всего.

С. Седов, Про Свету ("Костер», 1991 год, №5) © Национальная электронная детская библиотека

Да что вспоминать прошлое. В области мороженного мы до сих пор впереди планеты всей. Главное, чтобы погода была хорошая!

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