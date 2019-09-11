Купертино, США, , 13:19 — REGNUM Apple назвала дату запуска своего потокового сервиса TV+ и стоимость ежемесячной подписки. Об этом 10 сентября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Новый сервис компании начнет свою работу 1 ноября 2019 года. Ежемесячная «семейная» подписка обойдет пользователям в $5. Издание отмечает, что это дешевле, чем предложения Netflix и Disney+ ($13 и $7 соответствнно).

Читайте также: Фанаты «Игры Престолов» увидели трёхглазого ворона в новом iPhone 11 Pro

Напомним, на своем потоковом сервисе Apple будет в том числе показывать сериал «Утренее шоу», в котором снялись Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стив Карелл. Премьера шоу состоится в один день с запуском платформы.

Читайте ранее в этом сюжете: Звезда «Очень странных дел» снимет для Netfix драматический фильм