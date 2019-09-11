Архангельск, , 12:07 — REGNUM Здание цирка, простоявшее невостребованным более 30 лет в центре Архангельска, снесут. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Напомним, здание цирка не использовалось с 1989 года, когда его закрыли на реконструкцию. Привести здание в порядок за эти годы так и не удалось — постепенно цирк превратился в грустный символ городской архитектуры.

Российская государственная цирковая компания спустя годы переговоров согласилась передать цирк в областную собственность. Как пишет «Российская газета», местные власти намерены построить на этом месте новый объект, но уже не цирк. Скорее всего, это будет многофункциональный центр с ареной для выступлений. Будет ли его внешний вид напоминать уникальную конструкцию здания, не известно. Инвестор пока не найден.