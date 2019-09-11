Париж, , 11:27 — REGNUM Из печати выходит новая книга одного из самых авторитетных экономистов современности Тома Пикетти «Капитал и идеология». Об этом сообщает The Guardian.

Автор бестселлера «Капитал в XXI веке» продолжает исследовать природу экономического неравенства. В своей новой книге — размером в 1232 страницы — Пикетте изучает как на протяжении веков политические идеологии оправдывали существование неравенства и бедности. Важно заметить, что одним лишь историческим анализом Пикетти не ограничивается. Он предлагает собственные решения для борьбы с неравенством: например, сотрудники компаний должны иметь 50% мест в советах директоров; право голоса даже самых крупных акционеров должно быть ограничено 10%; при достижении человеком возраста 25 лет ему необходимо выделять капитал в размере 120 000 евро и т.д.

Тома Пикетти — французский экономист, получивший широкую известность благодаря книге «Капитал в XXI веке», которая посвящена проблеме неравенства в распределении доходов. Основным призывом «Капитала в XXI веке» стало введение всемирного налога на богатство в пользу остального населения. В настоящее время Пикетти является профессором экономики в Высшей школе социальных наук и Парижской школе экономики.