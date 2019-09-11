Ульяновск, , 10:57 — REGNUM Ульяновская область будет принимать выездные сессии открытого лектория «Культура 2.0» Санкт-петербургского международного культурного форума (МКФ). Ранее подобные региональные мероприятия прошли в Екатеринбурге и Калининграде, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Выездные сессии пройдут 27−28 сентября в рамках МКФ-2019. Открытый лекторий «Культура 2.0» — постоянно действующий дискуссионный проект форума, который включает в себя лекции, дискуссии, интерактивные форматы (мастер-классы, обсуждения, интеллектуальные марафоны).

27 сентября состоится мастер-класс «Современный спектакль в нетеатральном пространстве». Он будет посвящён вопросам трансформации театральных постановок под влиянием информационных и цифровых технологий. 28 сентября участники дискуссии «Магазины в музеях» смогут встретиться с представителями музейного и бизнес-сообществ, обсудить превращение сувенирных магазинов в индустрию.

Напомним, с 2013 года Международный культурный форум проводится под эгидой Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Деловая программа включает в себя семинары, конференции, круглые столы, мастер-классы. В рамках культурной программы жители смогут познакомиться с лучшими примерами российских и международных театральных, музыкальных и художественных практик.

Ранее выездные сессии проходили в Екатеринбурге и Калининграде.