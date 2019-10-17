Москва, , 08:30 — REGNUM Передача CLIV, где в гостях Павел Нуйкин, который принципиально не пользуется социальными сетями и даже мобильным телефоном, но зато прочитал всего графа Толстого. О толстых журналах и беседа… И вообще о 60-ых и 90-ых. Об Идеалах. Ненужности. Критике. Борьбе за человеческое достоинство. Очень необычные оценки и точки зрения. Долгий и интересный разговор с почти исчезнувшим типом интеллектуала. Ведущий тоже тот ещё тип…

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