Купертино, США, , 10:09 — REGNUM В сеть выложили трейлер предстоящего постапокалиптического шоу «Видеть» (See), в котором главную роль исполнил Джейсон Момоа. Ролик был опубликован 10 сентября на YouTube-канале Apple TV.

Сюжет сериала расскажет о том, как в будущем вирус уничтожил большую часть человечества, лишив выживших зрения. Джейсон Момоа играет роль Баба Воссы — отца двух близнецов, которые родились спустя сто лет после катастрофы. Они родились зрячими и теперь отцу придется защищать их от королевы, желающей убить этих детей.

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Первый эпизод шоу выйдет на Apple TV 1 ноября 2019 года. В сериале также снялись Элфри Вудард, Неста Купер и Сильвия Хукс.

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