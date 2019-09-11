Вашингтон, , 10:37 — REGNUM Руководство американской телевизионной сети Audience сообщило о том, что состоялась премьера третьего сезона сериала «Мистер Мерседес». Сюжет картины основан на одноименном романе мастера ужасов Стивена Кинга и повествует о том, как отставной и погрязший в депрессии детектив Билл Ходжес пытается завершить давно начатое им дело и поймать серийного убийцу по прозвищу Мистер Мерседес.

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, исполнительными продюсерами сериала выступили обладатель десяти премий «Эмми» Дэвид Келли и Джек Бендер, который ранее работал над другой экранизацией романа Стивена Кинга «Под куполом».

Главные роли в картине исполнили лауреат премии «Эмми» Брендан Глисон и Гарри Тредэуэй, известный благодаря сериалу «Бульварные ужасы».