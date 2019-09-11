Лондон, , 09:56 — REGNUM Руководство британской компании Bronte Film & Television сообщило о том, что главную роль в сериале «Слишком близко» получила Эмили Уотсон, знакомая зрителю по сериалу «Чернобыль». Сюжет психологического триллера вращается вокруг судебного психиатра, назначенного работать, с женщиной, совершившей тяжкое преступление, но при этом утверждающей, что ничего не помнит. В процессе терапии между двумя героиням возникает эмоциональная привязанность.

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, главным сценаристом выступила Клара Саламан. Исполнительным продюсером стала Рут Кенли-Летс.

Кроме того, в основу картины положен одноименный роман писательницы под псевдонимом Натали Дэниелс.