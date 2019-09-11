Вашингтон, , 09:30 — REGNUM Руководство американского кабельного телеканала USA Network сообщило о том, что во втором сезоне антологического сериала «Грязный Джон» главные роли исполнят Аманда Пит, получившая признание благодаря кинофильму «Девять ярдов», и лауреат премии «Золотой Глобус» Кристиан Слейтер.

По сообщению американской новостной службы «Дедлайн Голливуд», сюжет второго сезона также будет вращаться вокруг того, что бывает, когда любовь сводит человека с ума и толкает на преступление и жестокость. Картина покажет зрителю историю постепенного распада брака четы Бродерик, который в итоге привел к двойному убийству. Сюжет основан на реальных событиях.

Исполнительными продюсерами картины выступят Александра Канингхем и Джессика Роудс. Режиссуру возьмут на себя Мэгги Кили, известная по работе над сериалом «Ривердейл», Кэт Кендлер, Мира Менон и Шэрон Коли.