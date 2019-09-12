Вашингтон, , 11:04 — REGNUM Американский медиаконгломерат Viacom объявил, что потоковый сервис BET+ начнет трансляцию 19 сентября. Проект осуществляется совместно с американской киностудией Tyler Perry Studios.

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, BET+ предоставит зрителям более тысячи часов визуального контента, который будет включать кинофильмы, телевизионные шоу и сериалы. Кроме того, потоковый сервис будет эксклюзивно транслировать картины собственного производства, над которыми будут работать такие продюсеры как Тайлер Перри, Трейси Оливер и Уильям Пэкер.

Новому потоковому сервису придется серьезно побороться за аудиторию, учитывая обилие конкурентов в лице Netflix, Amazon Prime Video, HBO и Apple TV. Кроме того, ситуация усложняется запуском Disney+ 12 ноября.