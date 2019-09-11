Вашингтон, , 09:38 — REGNUM Американский потоковый сервис Netflix сообщил о том, что к актерской команде нового сериала «Эдди» присоединилась Мелисса Джордж, известная зрителям по сериалу «Хорошая жена». Сюжет социальной драмы разворачивается в современном Париже и повествует о музыкальной группе, которая ищет славы в ночных заведениях легендарного города.

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, режиссером картины выступит Дамьен Шазелл, получивший премию «Оскар» благодаря фильму «Ла-Ла-Ленд». Кроме того, в актерский состав сериала вошли Амандла Стенберг и Андре Холланд.

Съемки картины будут проходить непосредственно в Париже. В сериале также будут присутствовать диалоги на французском и арабском языках.