Вашингтон, , 09:17 — REGNUM Американский телеканал The CW Television Network объявил о возрождении культового телесериала 1960-х годов «Темные тени». Картина получила название «Темные тени: возрождение». Сюжет готического хорора станет продолжением истории странной семьи Коллинз из Коллинспорта, штат Мэн, члены которой последние 400 лет мучаются от проклятия, притягивающего к ним сверхъестественных существ и зловещих созданий.

По сообщению американской новостной службы Дедлайн Голливуд, работу над сценарием пилотной серии проведет Марк Перри, известный телезрителям по таким картинам как «Месть», «Братья и сестры» и «Призрачный Шепот».

Кроме того, он же возглавит команду исполнительных продюсеров сериала, в которую войдут Майкл Хельфант, Брэдли Галло, Трейси Мерсер, а также Трейси и Кейти Кертис.