Москва, , 09:22 — REGNUM Конференция «Архитектор будущего» прошла 9 и 10 сентября в Институте «Стрелка». Участники — представители ведущих архитектурных бюро, дизайн-студий, институтов, компаний-девелоперов из Великобритании, США, Нидерландов, Италии, Австралии и России. Мероприятие проходит в партнерстве с ДОМ. РФ при поддержке Минстроя России. Об этом сообщается на сайте Института.

Гостям была предложена серия лекций, дискуссий и воркшопов об архитектурных трендах и вызовах, которые стоят перед молодыми архитекторами сегодня. На лекциях рассказали зачем проектировать виртуальные наводнения, почему мастер-план — это способ коммуникации и как рынок труда подстраивается под молодых архитекторов.

Конференция открылась лекцией нидерландского архитектора и художника Даана Розегарде «Ландшафты будущего: как объединить технологии, искусство и физическое пространство». На лекции Даан рассказал, какой должна быть архитектура будущего, что такое «призрачная красота» и как этот принцип помогает ему в работе. Лекции прошли при поддержке проекта Dutch Science Talks, совместно с посольством Нидерландов в Москве.