Москва, , 09:15 — REGNUM Для тех, кто интересуется музыкой, 14 сентября в Moscow Music School в центре дизайна «Artplay» пройдут презентации новых учебных программ, мастер-классы и лекции. Гости события познакомятся с особенностями мастеринга в концепции различных музыкальных жанров, разберут понятие потенциала громкости, а также узнают, почему в мастеринге необходимы компромиссы. Об этом сообщается в пресс-релизе MMS.

Ко дню открытых дверей лекции подготовят такие музыкальные деятели, как: CVPELLV (Роман Шелест) известный сотрудничеством с Black Star Inc., Надежда Грицкевич из группы «Наадя», гитарист Антон Хабибулин, звукорежиссер Илья Лукашев и другие.

Посетителям предлагается лекция «Чего ожидать от мастеринга?» Дианы Горовой, мастеринг-инженера студии Saturday Mastering, работающая с Линда, LUMEN, Викторией Дайнеко, Anacondaz, Гошей Куценко и другими. Также на дне открытых дверей пройдет мастер-класс Дениса Липатова («Зоркий», Сабина Ахмедова) «Чем должен владеть барабанщик помимо техники?». Гости также узнают, как расширение кругозора влияет на музыку и почему понимание создания ритмической структуры полезно не только барабанщикам.