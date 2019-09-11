Тбилиси, , 09:12 — REGNUM Первый форум культурного населения Грузии пройдет 15 сентября в городе Тетри-Цкаро, передает 11 сентября телеканал Imedi со ссылкой на Национальное агентство по сохранению культурного наследия.

Отмечается, что целью форума является привлечение к защите объектов культурного наследия широкой общественности и бизнес-сообщества. Для посетителей будут организованы выставки, мастер-классы и информационные показы национального управления по туризму.

В рамках форума также пройдет развлекательная программа с выступлением творческих коллективов, спортивные состязания, а также концерт.

Как сообщало ИА REGNUM, 17−19 августа в Батуми состоялся фестиваль искусства «Аргани», в котором применялись элементы «инновационного искусства». Организаторы фестиваля продемонстрировали создание произведений с использованием новейших технологий.

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