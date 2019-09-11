Москва, , 09:05 — REGNUM В школах Москвы открыты предпрофессиональные классы для подготовки школьников старших классов к будущей специальности, сообщается на портале мэра столицы.

На данную тему: В девяти московских школах открылись инженерные классы

Предпрофессиональные классы — инженерные, академические, медицинские, кадетские и ИТ-классы — открыты в 215 московских школах. В новом учебном году в них обучаются более 35 тыс. школьников.

Занятия в таких классах проводят не только школьные учителя, но и преподаватели ведущих вузов Москвы и практикующие специалисты. Ученики получают знания, которые впоследствии пригодятся при поступлении в вуз.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября 2019 года мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый ИТ-класс в московской школе №1560.

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