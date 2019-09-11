Москва, , 08:54 — REGNUM Победителем Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина стал фотограф из Италии Габриэле Чеккони. Церемония награждения прошла 10 сентября в выставочном комплексе Государственного исторического музея.

Чеккони получил награду за серию своих фотоснимков «Отверженные и земля», посвященную проблемам проживающих в лагерях беженцев представителей этнической группы рохинджа из Бангладеша. Как сообщили РИА Новости, фотограф отметил, что она считает «настоящей привилегией» предоставленную возможность участвовать в конкурсе вместе с его коллегами в память об Андее Стенине, погибшем при исполнении профессионального долга.

Журналист Андрей Стенин погиб 6 августа 2014 года во время обстрела ВСУ Украины района города Снежное в Донбассе. Впоследствии он был посмертно награжден орденом Мужества и Георгиевским крестом IV степени.

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