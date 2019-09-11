Москва, , 08:33 — REGNUM Стала известна причина, по которой известный актер Джеки Чан отменил свой визит в Россию, приуроченный к премьере фильма «Тайна печати дракона». Об этом 10 сентября сообщил канал «Царьград».

Продюсер картины Алексей Петрухин сообщил: актер был вынужден внести изменения в свой график из-за того, что в Китае идет подготовка к национальному празднику. «Страну покидать запрещено», — сказал Петрухин журналистам, пояснив, что запрет продлится до 4 октября 2019 года и касается он всех общественных, культурных и политических деятелей Китая.

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Напомним, Джеки Чан должен был приехать в Россию для того, чтобы 10 сентября представить фильм «Тайна печати дракона», в котором он исполнил одну из ролей. Позже СМИ сообщили, что актеру пришлось отменить визит в Россию и встречу со зрителями.

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