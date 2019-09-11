Невьянск, Свердловская область, 11 сентября 2019, 08:46 — REGNUM Мэрию Невьянска обязали провести ремонт памятника архитектурного наследия «Постоялый двор», который расположен по адресу улица 1905 года, 4. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Неудовлетворительное состояние объекта культурного наследия (ОКН) было установлено в ходе надзорных мероприятий.
В связи с этим в Невьянский городской суд был подан иск. В итоге суд удовлетворил исковые требования и обязал собственника (а здание принадлежит администрации города) провести ремонт ОКН.
Отметим, что решение суда в законную силу пока не вступило.
Напомним, что «Постоялый двор» — объект культурного наследия регионального значения с 1991 года.