Невьянск, Свердловская область, , 08:46 — REGNUM Мэрию Невьянска обязали провести ремонт памятника архитектурного наследия «Постоялый двор», который расположен по адресу улица 1905 года, 4. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Неудовлетворительное состояние объекта культурного наследия (ОКН) было установлено в ходе надзорных мероприятий.

«Памятник находится в неудовлетворительном состоянии, разрушается, требуются работы по его сохранению», — уточнили в прокуратуре.

В связи с этим в Невьянский городской суд был подан иск. В итоге суд удовлетворил исковые требования и обязал собственника (а здание принадлежит администрации города) провести ремонт ОКН.

Отметим, что решение суда в законную силу пока не вступило.

Напомним, что «Постоялый двор» — объект культурного наследия регионального значения с 1991 года.