Москва, , 07:52 — REGNUM Видеоблогер Юрий Дудь в третий раз получил ежегодную премию журнала GQ «Человек года» в номинации «Лицо с экрана». Об этом 11 сентября сообщил портал «Телепрограмма».

Приз Дудь получил за его фильм «Колыма». При этом сам блогер заявил, что он хотел бы получить его за проект «Беслан. Пемни». Отмечается, что его конкурентов по номинации была Ольга Бузова.

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Напомним, Юрий Дудь опубликовал фильмы «Беслан. Помни» и «Колыма» на своем YouTube-канале. Многие эксперты дали неоднозначную оценку «Колыме», а известный телеведущий Владимир Соловьев резко высказался в адрес Дудя по поводу его картины про Беслан.

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