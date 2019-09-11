Симферополь, , 07:29 — REGNUM Музеи Крыма направили документацию и фотографии, подтверждающие принадлежность им экспозиции «Золото скифов», в качестве дополнительных доказательств для Апелляционного суда Амстердама. Об этом рассказал 11 сентября корреспонденту ТАСС директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

«Крымские музеи предоставили дополнительные доказательства принадлежности крымских артефактов из коллекции скифского золота в суд Амстердама, о чем они нас и просили», — сообщил он.

В Нидерланды были направлены акты поступлений находок в распоряжение музеев и фотографии артефактов, подтверждающих их принадлежность. Доказательства предоставили по каждому экспонату.

Напоминаем, что музей-заповедник «Херсонес Таврический», Восточно-крымский историко-культурный музей-заповедник и Центральный музей Тавриды в 2014 году предоставили свои экспонаты для экспозиции «Скифское золото» музею Алларда Пирсона в Амстердаме. После воссоединения Крыма с Россией в Нидерландах решили приостановить возвращение артефактов, так как за право их получить стали спорить Украина и Россия.