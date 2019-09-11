Владивосток, 11 сентября 2019, 07:13 — REGNUM Выбранный президентом кинофестиваля «Меридианы Тихого» актёр Константин Хабенский рад снова оказаться во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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На пресс-конференции с организаторами кинофестиваля, Константин Хабенский отметил, что он любит Владивосток, рад снова здесь оказаться и считает за честь стать участником кинофестиваля.
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Как сообщало ИА REGNUM, Константин Хабенский стал президентом кинофестиваля «Меридианы Тихого», который в 17-й раз пройдёт во Владивостоке.