Владивосток, , 07:13 — REGNUM Выбранный президентом кинофестиваля «Меридианы Тихого» актёр Константин Хабенский рад снова оказаться во Владивостоке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На пресс-конференции с организаторами кинофестиваля, Константин Хабенский отметил, что он любит Владивосток, рад снова здесь оказаться и считает за честь стать участником кинофестиваля.

Константин Хабенский «Окунуться в кино ещё раз для меня — большая радость и большая честь».

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Как сообщало ИА REGNUM, Константин Хабенский стал президентом кинофестиваля «Меридианы Тихого», который в 17-й раз пройдёт во Владивостоке.