Екатеринбург, , 06:55 — REGNUM В посёлке Малый исток, который входит в муниципальное образование Екатеринбурга проектируются семь новых улиц. Они получат имена советских музыкальных деятелей.

Как сообщает интернет-газета Znak, соответствующее постановление подписал мэр Александр Высокинский. Улицы будут названы в честь Марка Бернеса, Юрия Гуляева, Ивана Козловского, Сергея Лемешева, Мстислава Ростроповича, Бориса Штоколова и Клавдии Шульженко.

Отметим, что судьба некоторых из перечисленных музыкальных деятелей была связана с городом. Например, свой первый публичный концерт артист и певец Марк Бернес дал в Свердловске (ныне Екатеринбург) в 1943 году. А оперный певец Сергей Лемешев дебютировал в свердловском Оперном театре в 1926 году.