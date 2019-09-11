Вашингтон, , 06:23 — REGNUM Кассовые сборы китайского анимационного фильма «Нэчжа» перевалили за $880 тыс. во второй уикенд проката в Северной Америке, суммарно достигнув $2,67 млн за всё время проката в этом регионе, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно оценкам американского аналитического агентства Comscore, фильм, представляющий из себя адаптацию древних китайских мифов, собрал $888,868 тыс. на 135 экранах при среднем сборе на зал в размере скромных $6584. Фильм поднялся с 19-го на 15-е место в рейтинге кассовых сборов в США в уикенд.

Фильм был выпущен прокатчиком Well Go USA Entertainment на китайском языке с английскими и китайскими субтитрами в ряде кинотеатров 3D IMAX в США и Канаде 29 августа текущего года. В других кинотеатрах фильм стартовал лишь 6 сентября. Во время дебютного уикенда фильм собрал $1,486 млн в 66 городах при среднем показателе $22 528 на кинотеатр

Напомним, что ранее «Нэчжа» занял второе место по кассовым сборам среди всех фильмов, когда-либо показанных в Китае, сразу после «Войны волков 2». Общие кассовые сборы фильма в Китае, по данным платформы по продаже билетов Maoyan, составили 4,8 млрд юаней ($674 млн) за 46 дней проката с момента премьеры 26 июля 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Анимационная лента «Легенда о Хэе» стала новым лидером китайского проката