Валдай, Новгородская область, , 00:09 — REGNUM «Дни колокольной славы» пройдут в городе Валдай Новгородской области 14−15 сентября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре регионального правительства, в рамках праздника состоится II Межрегиональный фестиваль творчества «Звонкоголосый Валдай», а в Музейном колокольном центре откроется тематическая выставка.

Колокола

В городе пройдут праздничные народные гуляния: будут развёрнуты ремесленные ряды, состоятся фестиваль мастер-классов и квест-игра для детей и подростков «Колокольные истории».

Сегодня в Валдае работают Музейный колокольный центр и Музей колоколов.

Напомним, в сентябре 2017 года в Валдае открыли памятник литейщикам колоколов — кузнецам и колокольным мастерам. Огромная подкова (или Царь-подкова, как её называют в Валдае) с маленькими поддужными колокольчиками и большим колоколом на наковальне — установлена на пересечении улицы Луначарского и Комсомольского проспекта. С открытия памятного знака в Валдае установилась традиция каждые третьи выходные сентября отмечать Дни колокольной славы.

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