Валдай, Новгородская область, 11 сентября 2019, 00:09 — REGNUM «Дни колокольной славы» пройдут в городе Валдай Новгородской области 14−15 сентября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре регионального правительства, в рамках праздника состоится II Межрегиональный фестиваль творчества «Звонкоголосый Валдай», а в Музейном колокольном центре откроется тематическая выставка.
В городе пройдут праздничные народные гуляния: будут развёрнуты ремесленные ряды, состоятся фестиваль мастер-классов и квест-игра для детей и подростков «Колокольные истории».
Валдайские колокольчики — один из главных символов Валдая. Предания связывают начало колокольного производства на Валдае с разбившимся здесь в конце XV века вечевым новгородском колоколом: по легенде, знаменитые ямщицкие колокольчики возникли из его осколков. Ямщицкие колокольчики были, в первую очередь, необходимы на главной дороге России — Московско-Петербургском тракте. Другое предание относит начало колокольного литья на Валдае к XVII веку, когда мастер Александр Григорьев отливал в Иверском монастыре Никоновский колокол. На заводах валдайских купцов Смирнова, Митрофанова, Стуколкина, братьев Усачевых отливались колокола для многих городов России.
Сегодня в Валдае работают Музейный колокольный центр и Музей колоколов.
Напомним, в сентябре 2017 года в Валдае открыли памятник литейщикам колоколов — кузнецам и колокольным мастерам. Огромная подкова (или Царь-подкова, как её называют в Валдае) с маленькими поддужными колокольчиками и большим колоколом на наковальне — установлена на пересечении улицы Луначарского и Комсомольского проспекта. С открытия памятного знака в Валдае установилась традиция каждые третьи выходные сентября отмечать Дни колокольной славы.
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