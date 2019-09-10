Лос-Анджелес, США, , 23:42 — REGNUM Три самые провальные кинокартины в истории голливудского кинематографа названа кинематографистами. Список фильмов 10 сентября опубликован журналом The Hoiiywood Reporter.

Цитата из к/ф «Джон Картер». Реж. Эндрю Стэнтон. 2012. США

На первой строчке антирейтинга оказался научно-фантастический боевик Эндрю Стэнтона студии Disney «Джон Картер». Кинофильм, снятый в 2012 году, рассказывает об американском военном Картере, который сражался за свободу народов Марса, обошёлся создателям в 363,7 млн долларов, считая затраты на маркетинг. При этом он собрал в мировом прокате 284 миллиона, лишь часть суммы, нужной, чтобы компенсировать расходы на него.

На втором месте «Остров головорезов», вышедший в прокат в 1995 году и надолго отбивший желание у кинематографистов обращаться к пиратской тематике. Этот фильм обошёлся создателям в сумму от 98 до 115 млн долларов. По всему миру картина собрала 15,7 млн, что в итоге сильно ударило по финансам кинокомпании Carolco Pictures.

И на третьем месте по убыточности драма «Врата рая» 1980 года. Её бюджет составил 44 млн долларов (сейчас, с учётом инфляции, 171 миллион). При этом съёмки продолжались около 10 месяцев. В прокате на территории США кинофильм собрал лишь 5,5 млн долларов.

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