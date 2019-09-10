Ульяновск, , 20:58 — REGNUM В Ульяновске проходят плановые учебные эвакуации, чтобы отработать действия учительского состава и учеников в случае пожара. Об этом сообщает мэрия города.

Мероприятия проводятся в рамках «Месячника безопасности» с целью профилактики пожаров. Ранее учебная эвакуация была организована в кадетской школе №7. По легенде, «возгорание» произошло в столовой. В муниципалитете отмечают, что тренировка прошла «четко и организовано», ученики вместе с классными руководителями выходили из здания школы «по всем 11 путям эвакуации». Затем для старшеклассников и учеников средних классов прошли занятия по правилам пользования ручными пожарными огнетушителями.

В мэрии отмечают, что подобные учебные эвакуации проходят во всех образовательных организациях города «для отработки действий по эвакуации, предотвращению развитию пожара, его локализации и ликвидации».

Напомним, Ульяновская область в числе девяти регионов приступила к реализации федерального проекта «Культурный норматив школьника». В рамках проекта школьники изучают семь направлений искусства, в том числе посещая выставки, спектакли и кинопоказы, а затем смогут принять участие в олимпиаде. В проекте принимают участие все школы и классы. Власти отмечают, что благодаря данной инициативе у школьников появятся дополнительные возможности для знакомства с шедеврами литературы, театра, музыки, живописи и кино.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области в новом учебном году открыли двери 409 школ, в которых учатся 122 тыс. детей.