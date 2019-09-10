Тамбов, 10 сентября 2019, 17:57 — REGNUM Десять школ Тамбовской области в рамках нацпроекта «Образование» в этом году получат современное техническое оборудование для занятий, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
Тамбовская область в этом году вошла в число 40 регионов-получателей федеральной субсидии на обновление материально-технической базы в рамках реализации федерального (регионального) проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». В результате десять тамбовских школ в ближайшее время получат мобильные компьютерные классы, презентационное оборудование, ноутбуки. На эти цели в 2019 году на Тамбовщине выделено 27 млн рублей. Из них 21,7 млн рублей — из федерального бюджета, 5,3 млн рублей — из областного.
По данным управления образования и науки области, четыре школы уже укомплектованы новым оборудованием. Это центр образования №13 имени Героя Советского Союза Н.А. Кузнецова города Тамбова, школы №1 и №18 имени Героя Советского Союза Эдуарда Потапова города Мичуринска и мичуринский лицей. Новые ноутбуки установлены в компьютерные классы для проведения уроков информатики. А с помощью новых веб-камер и конференц-микрофонов можно будет проводить вебинары, онлайн-курсы, видеоконференции, телемосты.
В остальные шесть школ поставка оборудования также началась.
Для использования на уроке современных обучающих технологий, интерактивных программных средств, расширения демонстрационных возможностей рабочие места педагога также будут оснащены персональными компьютерами и многофункциональными устройствами, которые сочетают в себе функции принтера, сканера, факсимильного устройства и копировального модуля.
Внедрение новых сервисов и технологий будет проходить на базе федеральной платформы цифровой образовательной среды. Уже в этом году будет запущен маркетплейс цифрового образовательного контента, который обеспечит единую точку доступа к продуктам различных разработчиков, а также станет коммуникационной площадкой для учащихся, родителей и учителей.
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин не раз подчеркивал важность цифровизации образовательного процесса.
Процессы цифровизации в системе образования Тамбовской области внедряются очень активно. Во всех образовательных учреждениях действуют электронные дневники и журналы успеваемости. Также используются электронные формы учебников, проводится дистанционное обучение детей.