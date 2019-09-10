Калуга, , 18:16 — REGNUM Семейный театральный фестиваль «Один день вместе с театром» — проект режиссера МХТ им. Чехова, заслуженного артиста России, профессора Николая Скорика и его молодёжного экспериментального театра-мастерской — состоялся в Калуге, сообщили 10 сентября корреспонденту ИА REGNUM в калужском Инновационном культурном центре.

Кузьма Петров-Водкин. Театр. Фарс. 1907

Калужане и гости областного центра бесплатно посетили утренний семейный спектакль «Сказки на всякий случай» и вечернюю рок-оперу «ВУБ», прияли участие в мастер-классах по актерскому гриму и сценической речи, выступили в театральных этюдах и импровизациях. Вместе с Николаем Скориком и актрисой калужского драматического театра Надеждой Ефременко обсудили увиденные постановки и говорили о роли театра в современном мире.

Завершился фестивальный вечер концертом московской группы «Дирижабльстрой».

"Приятно, что коллектив Инновационного культурного центра принял участие в этом эксперименте, еще раз подтвердив, что может работать в различных инновационных формах», — заявил министр культуры калужской области Павел Суслов.

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