Париж, , 16:57 — REGNUM Самый посещаемый музей мира отказывается от билетных касс и окончательно переходит на предпродажу билетов в интернете. Это сделано для того, чтобы избавиться от неконтролируемого потока посетителей и очередей. Об этом сообщает сайт музея.

Предполагалось, что переход на данную систему приурочат к открытию выставки, посвященной 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи, события к которому музей готовился 10 лет, которая пройдет 24 октября.

Однако система включает в себя ряд ограничений: на билетах указывается имя владельца, имеющие право на бесплатное посещение (дети до 18 и европейцы до 26) тоже должны проходить процедуру регистрации, нельзя покупать более 6 билетов на одного человека и при опоздании на указанное время более чем на полчаса билет признается недействительным.