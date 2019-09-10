Москва, , 17:00 — REGNUM В музее «Гараж» открылся проект «После петрополитики: политика и экономика грядущего мира». Он рассказывает о фундаментальном влиянии нефти и ископаемых углеводородов на историю и политику. Об этом сообщается на сайте музея.

Посетителям расскажут как найти альтернативу нефти — невозобновляемому ресурсу, израсходование которого ведет к концу петрополитики и началу поиска выхода. К работе над проектом привлечены художники, специалисты в области антропологии, исследований звука, медиа, геокино, дизайна, веб-разработок.

Ранее прошли лекции Никиты Сазонова «Oil on the brain: нефтепродукты теории» и Кати Никитиной «Картография устойчивых будущих». Авторы предложили обратиться к психологии и геополитике как к способам отражения экономических зависимостей, вызванных разрушительным влиянием человека.

Итоги проекта представят 28 сентября. Участники представят свои наработки, сделанные в ходе работы воркшопов.

Вход бесплатный при регистрации на сайте «Гаража».